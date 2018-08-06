السيسي يبحث تطورات الإصلاح الاقتصادي مع "عامر"

06 أغسطس 2018 - 04:55 م

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتمع الإثنين مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي.

وأضاف "راضي" أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بالأوضاع الاقتصادية الراهنة والسياسة النقدية، وما يتخذه البنك المركزي من إجراءات للمساعدة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، فضلاً عن عرض لآخر تطورات أنشطة القطاع المصرفي ودوره في توفير فرص العمل وتنشيط حركة الأعمال وتمويل الاستثمار بما يساهم في دعم قدرات الاقتصاد المصري.