» ترقية 975 مستشارًا في الحركة القضائية

06 أغسطس 2018 - 05:04 م

قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا رئيس محكمة النقض، بترقية 303 مستشارين إلى درجة نائب استئناف وترقية 322 مستشارًا إلى درجة نائب استئناف وترقية 350 آخرين إلى درجة مستشار.

كما تم نظر حركة التنقلات بين محاكم الاستئناف، والتي روعيت فيها الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية وفقًا لما تقتضيه حاجة العمل .

وتبدأ التظلمات غدًا ولمدة أسبوع على أن تنتهي 13 من أغسطس الحالى وصرح بذلك المستشار يحيي خليفة الأمين العام للقضاء الأعلى.