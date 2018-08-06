أبرز قرارات اجتماع عودة الجماهير

06 أغسطس 2018 - 05:46 م

أسفر اجتماع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برؤساء أندية الدوري الممتاز، عن اتخاذ قرار بحضور 20 ألف متفرج فى مباريات المنتخب الدولية، والتي يبدأها الفراعنة بمواجهة النيجر فى التصفيات الأفريقية وأيضا مباريات الأندية فى البطولات الأفريقية.

واتفق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة فى حضور ممثلى أندية الدورى الممتاز، على شكل عودة الجمهور فى المرحلة المقبلة وجاءت القرارات كالتالى:

- المباريات الدولية حضور 20 ألف مشجع.

- التحفظ على حضور طلبة الجامعة، مع إمكانية حضور 500 من الطلبة متحدى الإعاقة.

- حضور 5 آلاف مشجع فى المباريات المحلية، مقسمة إلى 3 لصاحب الملعب و1500 للفريق الضيف.

وكان هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أكد أنه حان الوقت لوضع هذه الحلول لإغلاق هذا الملف نهائيًا بعودة الجماهير للمدرجات بشكل آمن، موضحاً أن مشهد الملاعب الفارغة من الجماهير، وأيضا المغلقة، لم تعد تتناسب مع قيمة الكرة المصرية، ومن ثم حرص الجميع على الحضور اليوم للتشاور والوصول لأفضل الحلول، لإنهاء الأمر والوصول لقرارات نهائية بشأن عودة الجماهير للمدرجات.