بالفيديو.. الداخلية يتخطى حرس الحدود

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الداخلية

حرس الحدود

المصريون

الدورى العام

خطف فريق الداخلية فوزًا قاتلًا من نظيره حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على ملعب «المكس» بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

تقدم مصطفى جمال بالهدف الأول لصالح حرس الحدود من ركلة جزاء في الدقيقة 15 سددها بقوة على يمين الحارس محمد صبحي.

هدف التعادل لفريق الداخلية أحرزه لاعب حرس الحدود عبدالله جمعة في الدقيقة 81 في مرماه.

قبل أن يسجل حسام باولو هدف الفوز في الدقيقة 95 من عرضية داخل منطقة الجزاء استقبلها بتسديدة مباشرة في مرمى الحارس أحمد السعدني.

وشهد اللقاء بطاقة حمراء للاعب أحمد فيلكس، لاعب الحرس، في الدقيقة 92 بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية بسبب الاعتراض على قرار الحكم.


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