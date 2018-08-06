بالصور.. رفع 15 حالة تعد بالمحلة الكبرى

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إشغالات

المحلة الكبرى

حملة مرافق

شنت اليوم شرطة مرافق المحلة الكبرى حملة لإزالة المخالفات والإشغالات، التى تعوق حركة المواطنين فى عدد من الميادين الحيوية.
 كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا، من رئيس الإشغالات بالغربية بنتائج حملة المرافق التى استهدفت شارع البحر مرورًا بمنطقتى عمر أفندى والعباسى القديم التابعين لدائرة حى ثان المحلة الكبرى لإزالة فروشات الباعة الجائلين والإشغالات المخالفة على الأرصفة الخاصة بالمحلات. 
وقد أسفرت الحملة عن رفع 15 حالة إشغال بالطريق العام، 9 فرش فاكهة، ضبط 4 عربات يد وتم تحرير محاضر بذلك ونقل المضبوطات إلى مخازن الحى لاستكمال باقى الإجراءات القانونية.

 








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