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مصادرة سلحفاة نادرة بالإسكندرية قبل بيعها

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إنقاذ

مصادرة

السلحفاة

نادرة

تمكنت شرطة المسطحات المائية بالإسكندرية، تحت رعاية العميد محمد شحاتة، مع جهاز شئون البيئة تحت رعاية المهندسة هدى مصطفى، من مصادرة إحدى السلاحف البحرية النادرة المعروضة للبيع في إحدى محلات الأسماك.

وورد بلاغ من قبل فريق إسكندرية لإنقاذ السلاحف البحرية، وتوجه الرائد عصام الروبي، من شرطة المسطحات المائية، والدكتور محمد جميل من جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، إلى المحل الذي يعرض السلحفاة النادرة بمنطقة السيوف شرق المدينة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعاقبة التاجر.

وقالت مي حمادة، مسئول فريق إسكندرية لإنقاذ السلاحف، إنه فور إبلاغ شرطة المسطحات تحركت مسرعة لإنقاذها قبل بيعها بملغ 3 آلاف جنيه من قبل التاجر وعرضها في المحل، مشيرة إلى أنه تم إنقاذها وإطلاقها في البحر.

وأضافت حسب ما نشر في جريدة الوطن، أن السلحفاة خضراء متوسطة الحجم وجرى الكشف عليها والتأكد من سلامتها وتسجيل البيانات قبل إطلاقها في البحر.


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