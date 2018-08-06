«التعاون الخليجي» يدعم السعودية في موقفها من كندا

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وكالات - محمد فضل

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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف الزياني، تأييده التام للإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ردا على ما صدر عن وزارة الخارجية الكندية والسفارة الكندية لدى المملكة بشأن المجموعة التي تم ايقاف أفرادها بناء على أمر النيابة العامة في المملكة بسبب مخالفتهم للأنظمة المرعية فيها.

وأكد الزياني في تصريح صحفي اليوم الاثنين استنكاره ورفضه الشديد لما تضمنته تلك التصريحات من ادعاءات غير صحيحة تجافي الواقع وتمثل خروجا على الأعراف الدبلوماسية الدولية وتدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية.

وأضاف الزياني أن تلك التصريحات تعد مخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة معتبرا أن هذا الموقف الكندي إساءة لمجمل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كندا.


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