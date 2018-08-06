أول مكافأة من مدرب المنتخب الجديد لـ«صلاح»

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ليفربول

اجيري

استقر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني الجديد للمنتخب، على منح شارة قيادة منتخب مصر لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر داخل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن خافيير أجيري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر يرى أن صلاح الأنسب لحمل الشارة.

وشدد المصدر على أن أجيري يرغب في منح الشارة لصلاح نظرًا لما يقدمه للفراعنة في الفترة الأخيرة، إلى جانب كونه بين اللاعبين الأفضل في العالم خلال الفترة الحالية.

وتعاقد اتحاد الكرة مع المدرب المكسيكي، ليستهل مهمته مع الفراعنة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد توقيع عقد يمتد حتى نهاية كأس العالم 2022 في قطر.

ويستعد محمد صلاح لبداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث سيقود ليفربول في مواجهة وستهام يونايتد يوم الأحد القادم.

الجدير بالذكر أن شارة قيادة المنتخب المصري كانت مع الثنائي عصام الحضري وأحمد فتحي خلال مباريات كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا.

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