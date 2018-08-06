» تحذير أمريكي لإيران من «أكبر خطأ»

06 أغسطس 2018 - 07:49 م

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إيران من غلق مضيق هرمز، مؤكدًا أنه سيكون "أكبر خطأ"، لكنه يعتقد أن إيران تطلق تهديدات "جوفاء".

وأضاف، أنه إذا أرادت إيران تفادي معاودة فرض العقوبات الأمريكية عليها فينبغي أن تقبل عرض الرئيس دونالد ترامب للتفاوض.

وعندما سئل خلال مقابلة مع شبكة فوكس الإخبارية عما قد يفعله قادة إيران، أجاب "يستطيعون قبول عرض الرئيس للتفاوض معهم والتخلي عن برامجهم للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه فعليًا وليس بموجب الشروط المجحفة للاتفاق النووي الإيراني والتي لم تكن مرضية".

وأضاف "إذا كانت إيران جادة بالفعل فستجلس على الطاولة. سنعرف إن كانوا (جادين) أم لا".

وتأتي تصريحات بولتون، عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قرار تنفيذي بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، مهددًا قادة إيران بمزيد من العزلة إذا لم يغيروا السلوك المهدد للاستقرار في المنطقة.

وقال ترامب، بعد توقيعه القرار التنفيذي الذي سيدخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة فجرًا من صباح الثلاثاء بتوقيت غرينيتش:"نحث جميع الدول على اتخاذ مثل هذه الخطوات لكي يعلم النظام الإيراني أنه يواجه خياران: إما تغيير سلوكه المهدّد والمزعزع للاستقرار وإعادة الاندماج مع الاقتصاد العالمي، أو الاستمرار في مسار العزلة الاقتصادية".