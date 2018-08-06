وفاة أشهر طاهي في العالم

06 أغسطس 2018 - 08:04 م

أعلن العاملون مع الطاهي الفرنسي الشهير جويل روبوشون، وفاته الاثنين في منزله بجنيف عن عمر 73 عامًا.

وكان روبوشون يملك ويدير مطاعم فاخرة في ثلاث قارات وحاز بعضها على ثلاثة من نجوم دليل ميشلان لتقييم المطاعم وتعني النجوم الثلاث أن وجبات هذا المطعم استثنائية.

وكان دليل الطهي الشهير (جو إيه ميو) قد أطلق على روبوشون في عام 1990 اسم ”طاهي القرن“ واشتهر الطاهي الفرنسي الراحل بأنه ينشد الكمال في عمله ويقدم حتى الأطباق التي تبدو عادية مثل طبق البطاطا (البطاطس) المهروسة في أشهى صورة.

وبدأ روبوشون، في افتتاح مطاعمه في الثمانينيات وبداية التسعينيات ليتحول من أحد أشهر طهاة باريس إلى ظاهرة عالمية.

وقال في مقابلة مع موقع (بيزنس إنسايدر) عام 2014 ”كلما تقدم بي العمر أدركت الحقيقة كلما كان الطعام بسيطًا أصبح متميزًا... لم أحاول مطلقًا أن أمزج أكثر من ثلاث نكهات في طبق واحد“.

وقال روبوشون، الذي كانت تكلفة تناول الطعام في مطاعمه تتجاوز 400 دولار للفرد إنه عندما يعد الطعام لنفسه يكون ”إنسانًا عاديًا... أعد أشياء بسيطة قدر المستطاع شرائح اللحم مع البطاطا المقلية... طبق لذيذ وفرنسي كما أحب البيض أطهو الكثير من عجة البيض (أومليت) والسلطات“.

وكان يملك مطاعم في مدن من بينها باريس وموناكو وهونج كونج ولاس فيجاس وطوكيو وبانكوك. وذكرت صحيفة لو فيجارو الفرنسية أن روبوشون توفي بمرض السرطان.