  • الإثنين 06 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:08 م
بحث متقدم
السياحة في مصر

5 مكاسب تجنيها الدولة من بيع الفنادق الحكومية

سيف الله

«سيف الله» الطيار الذي هزم الطيران الإسرائيلي منفردًا

صلاح

أول مكافأة من مدرب المنتخب الجديد لـ«صلاح»

مجلس التعاون الخليجي" أرشيفية"

«التعاون الخليجي» يدعم السعودية في موقفها من كندا

أرشيفية

التموين تزف بشرى: إعفاء 10 فئات من«البحث الاجتماعي»

زئيف إلكين، عضو مجلس الوزراء الأمني ??مع نتنياهو

إسرائيل: مصر تتحمل مسئولية مساوية لنا في غزة

البنك المركزي

ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 88.1 مليار دولار

أرشيفية

الحكومة تحسم الجدل حول زيادة مصروفات المدارس

الاهلى والزمالك

مفاجأة.. الدوري لن يكتمل

الملك سلمان

السعودية: طرد السفير الكندي وتجميد العلاقات

بالفيديو.. «محرز» يرفض تسليم جائزة الأفضل لـ«أجويرو»

الرياضة

محرز
محرز

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

إبراهيم سعيد لـ«رئيسة كرواتيا»: «كفاية أحضان»

#

لاعبو برشلونة يسيطرون على جائزة الأفضل بـ"المونديال"

#

«صلاح» يرفض استلام جائزة الأفضل في مباراة السعودية

#

سر رفض «الشناوي» استلام جائزة الأفضل في مباراة أوروجواي

الجزائر

مانشستر سيتي

الارجنتين

المصريون

أجويرو

رفض الجزائري رياض محرز، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي تسليم جائزة أفضل لاعب في مباراة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية أمام تشيلسي لزميله الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

وأظهر مقطع فيديو، رفض النجم الجزائري رياض محرز، المنتقل حديثًا لبطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي تسليم أجويرو، جائزة رجل المباراة، والمتمثلة في زجاجة خمر.

وتلقى النجم الأرجنتيني هذه المزحة من زميله محرز، بكل روح رياضية، بعدما تقبل احترم وجهة نظره في عدم رغبته لمس زجاجة الخمر، مكتفيًا بابتسامة عريضة.

يذكر، أن رياض محرز، ساهم في تتويج فريقه الجديد مانشستر سيتي، بأول لقب له هذا الموسم، بعد فوزهم بـ2-0 على مانشستر سيتي في نهائي الدرع الخيرية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة السفير معصوم .. ومعارضة إبراء الذمة!

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. «محرز» يرفض تسليم جائزة الأفضل لـ«أجويرو»
» تأجيل محاكمة المتهمين في"كتائب أنصار الشريعة"
» تحذير أمريكي لإيران من «أكبر خطأ»
» مرتضى يتوصل لاتفاق مع «بريزنتشين» على رعاية الزمالك
» انتحار شاب من أعلى كوبرى الساحل
» صورة.. السياح يتدافعون على الشواطئ هربًا من تسونامي بإندونيسيا
» نجم ليفربول يرشح «صلاح» لارتداء قميص مانشستر سيتي
» السعودية: طرد السفير الكندي وتجميد العلاقات
» "قرش" يلتهم سائحًا بالبحر الأحمر
» أبرز قرارات اجتماع عودة الجماهير
» سر "خناقة" مرتضى ومجدي عبد الغني

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل