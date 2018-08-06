  • الإثنين 06 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:07 م
بحث متقدم
السياحة في مصر

5 مكاسب تجنيها الدولة من بيع الفنادق الحكومية

سيف الله

«سيف الله» الطيار الذي هزم الطيران الإسرائيلي منفردًا

صلاح

أول مكافأة من مدرب المنتخب الجديد لـ«صلاح»

مجلس التعاون الخليجي" أرشيفية"

«التعاون الخليجي» يدعم السعودية في موقفها من كندا

أرشيفية

التموين تزف بشرى: إعفاء 10 فئات من«البحث الاجتماعي»

زئيف إلكين، عضو مجلس الوزراء الأمني ??مع نتنياهو

إسرائيل: مصر تتحمل مسئولية مساوية لنا في غزة

البنك المركزي

ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 88.1 مليار دولار

أرشيفية

الحكومة تحسم الجدل حول زيادة مصروفات المدارس

الاهلى والزمالك

مفاجأة.. الدوري لن يكتمل

الملك سلمان

السعودية: طرد السفير الكندي وتجميد العلاقات

تعرف على مقترحات رئيس الأهلي في ملف عودة الجماهير

الرياضة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«الخطيب» يهنئ لاعبي الأهلي بعد الفوز على «تاونشيب»

#

«الحالة الجنائية» شرط حضور الجماهير مباريات الدوري

#

مرتضى: «أنا مش عبيط أو حرامي»

#

خبر سار من «الجبلاية» لجماهير الأهلي

المصريون

الدورى العام

الاهلى

الخطيب

عودة الجماهير

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، على حضور الاجتماع الذي جرى اليوم؛ بحضور كل رؤساء الأندية، وممثلي الأجهزة الأمنية؛ برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة؛ لوضع آلية لعودة الجماهير لحضور المباريات.

وكان الخطيب، أول المتحدثين في الاجتماع الذي استضافته وزارة الرياضة، وطالب أن تكون القرارات النهائية لهذا الاجتماع واضحة، ووفق مواعيد محددة وقاطعة؛ حتى لا يأتي هذا الاجتماع استكمالًا لاجتماعات عديدة سابقة، لم تثمر عن جديد في هذا الملف.

وتحدث رئيس الأهلي في كلمته، على أنه لا يليق بـ«مصر» الكبيرة، والتي تملك تاريخًا عريقًا في كرة القدم، أن تكون الجماهير غائبة عن المدرجات منذ سنوات أصبحت طويلة، على عكس دول عديدة مرت بظروف مماثلة إلى حد كبير، ولكن جماهيرها تتمتع بحضور المباريات ومساندة فرقها الرياضية في الملاعب المختلفة.

وتطرّق الخطيب، إلى ضرورة التيسير على الجماهير في إجراءات الدخول إلى الملاعب، وأن تلقى هذه الجماهير المعاملة اللائقة من خلال تواجد بوابات عديدة؛ لمنع التكدس والمضايقات، وأنه واثقٌ أن التعامل الإيجابي مع الجماهير سوف تأتي ثماره، وتكون تجربة حضور المباريات جاذبة لكل الفئات العمرية، لاسيما وأن كل العناصر المعنية بتنظيم المباريات تهدف للصالح العام، رافضا أن يكون حضور المباريات حكرًا على فئة بعينها من الجماهير، وأن تكون فرصة التواجد متساوية أمام الجميع، مع عدم ممانعته بأن تخصص نسبة تذاكر فئوية لا تتجاوز الـ10% من الحضور، وتكون هناك أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات.

وشدّد الخطيب في تصوره اليوم لعودة الجماهير، على ضرورة أن يكون للفريق الضيف جماهير حاضرة للمباراة، وفي نفس الوقت رفض فكرة مدّ اتحاد الكرة ببيانات الجماهير قبل استئذان أصحاب هذه البيانات، أو صدور أمر قضائي بذلك، وتلخّصت بقية اقتراحات رئيس الأهلي في الاجتماع بعدة نقاط؛ أبرزها:

• حضور الجماهير فورًا بنسبة 15%من سعة الاستاد، بحد أقصى 5000 حتى نهاية أول 9 مباريات بالدور الأول، ثم تزيد إلى 25% في الـ9 مباريات الباقية من الدور الأول بحد أقصى 10000 مشجع.

• في حالة نجاح التجربة، تزيد نسبة حضور الجماهير إلى 30-40% من سعة الاستادات، ابتداءً من الدور الثاني بحد أقصى 20000.

• حق دخول الاستاد لحاملي التذاكر فقط؛ بشرط تسجيل بياناتهم بالنادي.

• استخدام الاستادات الجاهزة حاليًا لاستقبال الجماهير، مع المطالبة بترقيم المقاعد أو تخصيص أماكن محددة بالمدرج مسبقًا.

• التشديد على أهمية عدالة التحكيم، مع مطالبة اللاعبين والأجهزة الفنية بالانضباط داخل الملعب وخارجه.

• تنظيم الأدوار بين كافة الجهات المعنية بالتأمين وبين أفراد الشرطة وشركات الأمن الخاصة وأمن النادي المضيف، بالإضافة إلى توفير أجهزة الاتصال وخدمات الطوارئ.

• وضع لائحة منظمة للعقوبات من خلال اتحاد كرة القدم في حالة المخالفات أو الشغب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة السفير معصوم .. ومعارضة إبراء الذمة!

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. «محرز» يرفض تسليم جائزة الأفضل لـ«أجويرو»
» تأجيل محاكمة المتهمين في"كتائب أنصار الشريعة"
» تحذير أمريكي لإيران من «أكبر خطأ»
» مرتضى يتوصل لاتفاق مع «بريزنتشين» على رعاية الزمالك
» انتحار شاب من أعلى كوبرى الساحل
» صورة.. السياح يتدافعون على الشواطئ هربًا من تسونامي بإندونيسيا
» نجم ليفربول يرشح «صلاح» لارتداء قميص مانشستر سيتي
» السعودية: طرد السفير الكندي وتجميد العلاقات
» "قرش" يلتهم سائحًا بالبحر الأحمر
» أبرز قرارات اجتماع عودة الجماهير
» سر "خناقة" مرتضى ومجدي عبد الغني

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل