» «بيراميدز» يعلن موعد ودية اليوفنتوس الإيطالي

06 أغسطس 2018 - 09:22 م

أعلنت إدارة نادي بيراميدز عن موعد المباراة الودية أمام فريق اليوفنتوس الإيطالي، بكامل نجومه وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نهاية شهر أغسطس الحالي.

ومن المقرر أن تقام المباراة فى أواخر أغسطس بالقاهرة على ملعب الدفاع الجوي، حيث يتم الاتفاق فى الوقت الحالى على موعد المباراة بالتحديد، وذلك بما يتوافق مع ارتباطات الناديين المحلية سواء فى الدورى المصرى أوالإيطالى.

ويواجه بيراميدز فريق الداخلية يوم 26 أغسطس الحالى، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى العام، فى الوقت الذى يواجه سموحة يوم 2 سبتمبر بالأسبوع الخامس.

وأكد مسئولو نادى بيراميدز أن الإدارة تضع الرتوش النهائية على اتفاق مواجهة يوفنتوس الإيطالى، حيث من المقرر أن يحضر العملاق الإيطالى بكامل نجومه، وعلى رأسهم النجم العالمى كريستيانو رونالدو.