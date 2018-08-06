بمشاركة «عبد الشافي».. أهلي جدة يتعادل مع لافنيتز النمساوى

06 أغسطس 2018 - 09:35 م

تعادل فريق أهلي جدة السعودي المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافى، مع لافنيتز النمساوى، بثلاثة أهداف لكل منهما، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم، الاثنين، على هامش معسكر الإعداد المقام حالياً فى النمسا.

وشارك الظهير الأيسر للمنتخب الوطنى محمد عبد الشافى مع أهلى جدة فى المباراة كاملة، فيما غاب السعيد نظرا لخوضه لبرنامج تأهيلى للتعافى من الإصابة العضلية التى يعانى منها.

وكان الأهلى السعودى خاض مباراتين وديتين على هامش المعسكر، الأولى أمام ماترسبرج وانتهت بفوز الفريق الأهلاوى بنتيجة 2 – 1، فيما تعادل فى المباراة الثانى مع بارادو الجزائرى بنتيجة 1 – 1.

ويلعب الأهلى السعودى مع المحرق البحرينى يوم 25 أغسطس الجارى بالبحرين فى ذهاب دور الـ32 من منافسات البطولة العربية، بينما يفتتح مشواره فى مسابقة الدورى السعودى بمواجهة الباطن يوم 30 من الشهر ذاته بملعب "الجوهرة"، ضمن منافسات الجولة الأولى.



