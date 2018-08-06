» شاهد.. هذا ما فعلته دينا الشربيني في اليونان

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قام المصور كريم نور، بنشر عبر صفحته على فيسبوك، مجموعة صور للفنانة دينا الشربيني ، ظهرت فيها بإطلالة أقرب إلى المطربة الأمريكية بيونسيه.
وظهرت دينا الشربيني وسط الأشجار، وهي تضع وردة في شعرها، مرتدية ثوب برتقالي قصير، في جلسة التصوير التي يرجح أنها تمت بجزيرة ميكونوس في اليونان، حيث تمضي دينا الشربيني أجازتها.




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