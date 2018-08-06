» شاهد.. هذا ما فعلته دينا الشربيني في اليونان

وظهرت دينا الشربيني وسط الأشجار، وهي تضع وردة في شعرها، مرتدية ثوب برتقالي قصير، في جلسة التصوير التي يرجح أنها تمت بجزيرة ميكونوس في اليونان، حيث تمضي دينا الشربيني أجازتها.

