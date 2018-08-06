محافظ البحرالأحمر ومدير الأمن يودعان حجاج القرعة

06 أغسطس 2018 - 10:48 م

ودع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحرالأحمر ، واللواء اشرف عز العرب مدير الأمن ، الفوج الاول من حجاج القرعه بمطار الغردقة الدولى حيث غادر اليوم ، 127 حاجًا من حجاج قرعة وزارة الداخلية في طريقهم إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج.





وكان في وداع الحجاج المغادرين، الشيخ رفعت ثابت، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ أحمد زرد بالأزهر الشريف وعددًا من القيادات الشعبية والأمنية والتنفيذية، بالإضافة إلى قيادات مطار الغردقة الدولي.



وأكد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة حريصة على توفير سبل الراحة والأمان للحجاج، متمنيًا لهم السلامة أثناء رحلتهم إلى الأراضي المقدسة وحتى العودة إلى أرض الوطن، مؤكدًا حرصه الدائم على الاطمئنان على البعثة باستمرار، وطالبهم بالدعاء لمصرنا الحبيبه









