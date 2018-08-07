مرتضى منصور يكشف معلومة هامة عن "مبارك"

07 أغسطس 2018 - 03:20 ص

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه لم يلتق الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، طوال حياته، ولكنه كان يطمئن عليه هاتفيًا بعد خروجه من السجن.



وأضاف، في تصريحات لقناة «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن «مبارك عرض عليّ أن أكون وزيرًا لمجلسي الشعب والشورى عام 2002، ولكنني رفضت».

