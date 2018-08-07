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بالصور.. أب يبيع طفلته بـ 5000 جنيه في القليوبية

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الطفلة شيماء أحمد سعد

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تجرد أب من مشاعره الإنسانية وأقدم على بيع طفلته "نور" والتي تبلغ من العمر 9 سنوات،  لأسرة ثرية لتخدمهم مقابل 5000 جنيه.

ولدت نور في أسرة مفككة، من عزبة الصفيح في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إذ انفصل والدها "أحمد" عن أمها "هبة"، ليكون مصيرها وأخواتها "سعد، وسيف ومحمد " الشتات والمصير الضياع والبيع.

وبحسب تحقيقات النيابة، تعرضت الطفلة للتعذيب على مدار عام كامل من أسرة عقيد طبيب متقاعد والتي تعمل لديهم كخادمة في شاليه بقرية "دعاء السماء" بالساحل الشمالي، وآخرها بسبب قيامها بتناول "علبة حلوى"

وتمكنت الطفلة من الهرب وطلبت من فرد أمن القرية الاتصال بصفحة "أطفال مفقودين" ووصل القائمون على الصفحة إلى الطفلة واتصلوا بالشرطة، وقامت  قوات التدخل السريع، باصطحاب الطفلة إلى قسم شرطة مارينا العلمين لأخذ أقوالها، وتم تحرير محضر رقم 491 لسنة 2018 جنح مارينا.

واتهمت الطفلة، الأسرة بالتعدي عليها بالضرب والتعذيب والحبس ومنعها من رؤية والدها أو الاتصال به.

 وبسؤال الطفلة عن كدمة سوداء أسفل عينها اليمنى قالت إن زوجة الطبيب هى من فعلت بها ذلك، إذ ضربتها على وجهها بعصى مقشة، وضربتها على جسدها بخرطوم، عقابًا لها لأنها أكلت علبة حلاوة صغيرة، وكشفت الطفلة أنها طوال فترة إقامتها كانت تتعرض للضرب.

وفى محضر التحقيق أنكر الطبيب أنه ضرب الطفلة واتهمها بالسرقة وقال إن النافذة سقطت عليها  أثناء هروبها.

وانتهت قصة الطفلة  شيماء بقرار النيابة العامة والتي أمرت بتسليمها للتضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وتم نقل الطفلة إلى دار الإيواء "جانيوتي".







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