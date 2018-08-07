محامي قبطي يكشف مفاجأة وراء انتحار راهب دير أبو مقار

أحمد عادل شعبان
قال المحامي القبطي ممدوح رمزي إن الراهب فلتاؤس المقاري خالف القوانين الكنيسة كثيرًا قبل أن ينتحر ويتم تجريده .
وأضاف "رمزي" في مداخلة مع برنامج "صح النوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي: "الراهب الذي انتحر خالف القوانين الكنيسة وأرجح أن هذا في الأساس سبب ما حدث له .. كيف لراهب موّت نفسه جسديًا - حسب تعاليم الدين المسيحي - أم يستمع لاعترافات من سيدات .. هذا لا يصح لأنه قد يسبب له عثرة".
وأضاف: "الكاهن هو من يستمع للاعترافات لأنه متزوج بينما الراهب محظور عليه فعل ذلك .. وفلتاؤوس كان يستمع للاعترافات من النساء والرجال ، ولهذا تم تجريده قبل أن ينتحر".
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