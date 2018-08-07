محامي قبطي يكشف مفاجأة وراء انتحار راهب دير أبو مقار

07 أغسطس 2018 - 05:32 ص

قال المحامي القبطي ممدوح رمزي إن الراهب فلتاؤس المقاري خالف القوانين الكنيسة كثيرًا قبل أن ينتحر ويتم تجريده .



وأضاف "رمزي" في مداخلة مع برنامج "صح النوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي: "الراهب الذي انتحر خالف القوانين الكنيسة وأرجح أن هذا في الأساس سبب ما حدث له .. كيف لراهب موّت نفسه جسديًا - حسب تعاليم الدين المسيحي - أم يستمع لاعترافات من سيدات .. هذا لا يصح لأنه قد يسبب له عثرة".



وأضاف: "الكاهن هو من يستمع للاعترافات لأنه متزوج بينما الراهب محظور عليه فعل ذلك .. وفلتاؤوس كان يستمع للاعترافات من النساء والرجال ، ولهذا تم تجريده قبل أن ينتحر".



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