  • الثلاثاء 07 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:43 ص
بحث متقدم
كوبر ومساعده

مساعد "كوبر" يكشف معلومة لا تصدق عن لاعب بمنتخب مصر

أرشيفية

مات دفاعًا عن والده بعد ممارسته الشذوذ بدقائق

فلتاؤس المقاري

محامي قبطي يكشف مفاجأة وراء انتحار راهب دير أبو مقار

مرتضى منصور

مرتضى منصور يكشف معلومة هامة عن "مبارك"

بالفيديو.. المسلماني: الحكومة متواطئة مع تجار الآثار

"المسلماني": هذا البلد العربي به كارثة اقتصادية كبرى

بطاقات التموين

"التموين": هؤلاء غير مسموح لهم بإضافة مواليد جدد

الكنيسة الأرثوذكسية

مفاجأة مدوية بشأن الراهب المطرود من الكنيسة

نقابة الصحفيين

علاء عابد يثير غضب «الصحفيين» بقانون جديد

الحضري

«الحضري» يعلن اعتزال اللعب دوليًا مع المنتخب

سيارات

أسطول سيارات الوزراء.. متى يتوقف«البذخ»؟

بالبدرشين

مات دفاعًا عن والده بعد ممارسته الشذوذ بدقائق

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مبابي: هذا ما سيتغير في حياتي بعد التتويج بالمونديال

#

«الديهي» يطالب باستقالة اتحاد الكرة ومحاكمتهم

#

وفاة أحد الشهود على فضائح رشوة "فيفا"

#

«العفاسي» يرد على منتقدي هجومه على الإخوان: لن أسكت بعد الآن

شذوذ جنسي

كشفت تحريات المباحث بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة تفاصيل مقتل طفل يبلغ من العمر 13 سنة بطلق ناري .

وبينت التحريات أن مشاجرة نشبت بين والد الطفل القتيل الذي يُدعى محمد وبين أسرة طفل آخر يبلغ من العمر 15 سنة ، بعدما علم والد المجني عليه أن نجله يمارس الشذوذ مع الطفل الآخر بمحض إرادته ، ومن ثم توجه إلى منزل أسرة الجاني ولاستطلاع الأمر ، وهناك حدثت مشادة تطورت إلى قيام الجاني بإطلاق النار على والد الطفل القتيل ، لكن الطفل جرى فجأة وأخذ الطلقة بدلًا من والده ومن ثم لفظ أنفاسه الأخيرة رغم محاولات إسعافه .

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر أحاله اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة السفير معصوم .. ومعارضة إبراء الذمة!

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "الصورة ليست فوتوشوب" .. لن تصدق ما حدث بهذا الزفاف
» "أزمة عنيفة" تضرب ليفربول في افتتاح الـ"بريميرليج"
» "ويني الدبدوب" يثير جدلا في الصين لهذا السبب
» تفاصيل مفزعة بواقعة مقتل إمام مسجد على يد المؤذن
» أمين الفتوى: هذا هو السبب الأخطر للطلاق في مصر
» أول تعليق لـ"الفيفا" على إعلان الحضري الاعتزال
» علاقة انتحار الراهب المطرود بمقتل رئيس ديرأبو مقار
» بالفيديو.. أغرب إطلالة لمذيع نشرة جوية بألمانيا
» شاهد.. هذا ما فعلته دينا الشربيني على شواطئ اليونان
» غموض بشأن وفاة مطرب شعبي شهير
» التموين تزف بشرى: إعفاء 10 فئات من«البحث الاجتماعي»

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل