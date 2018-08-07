  • الثلاثاء 07 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:42 ص
بحث متقدم
كوبر ومساعده

مساعد "كوبر" يكشف معلومة لا تصدق عن لاعب بمنتخب مصر

أرشيفية

مات دفاعًا عن والده بعد ممارسته الشذوذ بدقائق

فلتاؤس المقاري

محامي قبطي يكشف مفاجأة وراء انتحار راهب دير أبو مقار

مرتضى منصور

مرتضى منصور يكشف معلومة هامة عن "مبارك"

بالفيديو.. المسلماني: الحكومة متواطئة مع تجار الآثار

"المسلماني": هذا البلد العربي به كارثة اقتصادية كبرى

بطاقات التموين

"التموين": هؤلاء غير مسموح لهم بإضافة مواليد جدد

الكنيسة الأرثوذكسية

مفاجأة مدوية بشأن الراهب المطرود من الكنيسة

نقابة الصحفيين

علاء عابد يثير غضب «الصحفيين» بقانون جديد

الحضري

«الحضري» يعلن اعتزال اللعب دوليًا مع المنتخب

سيارات

أسطول سيارات الوزراء.. متى يتوقف«البذخ»؟

مساعد "كوبر" يكشف معلومة لا تصدق عن لاعب بمنتخب مصر

الرياضة

كوبر ومساعده
كوبر ومساعده

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

صدفة غريبة يتسبب فيها مدرب منتخب مصر الجديد

#

«السعيد»: غياب صلاح سيؤثر على أداء المنتخب

#

هذه حقيقة رحيل"كوبر" عن تدريب الفراعنة

#

رسالة تهديد من "ميدو" لـ"مسرب" فيديو الألفاظ الخارجة

كوبر

باسم مرسى

فاجأ اليوناني أنطونيوس ساريوجلو  - الذي عمل مساعدًا لهيكتور كوبر بمنتخب مصر - وسائل الإعلام ببلاده بمعلومة غريبة عن نجم الزمالك السابق باسم مرسي الذي أعير لفريق لاريسا بالدوري اليوناني .

وقال "ساريوجلو" لموقع جماهيري (AELole) للفريق اليوناني إن : "باسم مرسي كان أخطر لاعب في منتخب مصر " دون أن يفسر أسباب الغياب الطويل للاعب في وجود كوبر .

وأضاف: "هو أخطر مهاجم .. وسجل معنا 7 أهداف في 10 مباريات .. تقييمي له أنه يلعب بشكل مباشر ويضغط بكل قوة ويدخل منطقة الجزاء كثيرًا".

وأردف: "أؤمن أنه سيضيف لفريق لاريسا لأنه أخطر لاعب رأيته في المنتخب المصري ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة السفير معصوم .. ومعارضة إبراء الذمة!

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "الصورة ليست فوتوشوب" .. لن تصدق ما حدث بهذا الزفاف
» "أزمة عنيفة" تضرب ليفربول في افتتاح الـ"بريميرليج"
» "ويني الدبدوب" يثير جدلا في الصين لهذا السبب
» تفاصيل مفزعة بواقعة مقتل إمام مسجد على يد المؤذن
» أمين الفتوى: هذا هو السبب الأخطر للطلاق في مصر
» أول تعليق لـ"الفيفا" على إعلان الحضري الاعتزال
» علاقة انتحار الراهب المطرود بمقتل رئيس ديرأبو مقار
» بالفيديو.. أغرب إطلالة لمذيع نشرة جوية بألمانيا
» شاهد.. هذا ما فعلته دينا الشربيني على شواطئ اليونان
» غموض بشأن وفاة مطرب شعبي شهير
» التموين تزف بشرى: إعفاء 10 فئات من«البحث الاجتماعي»

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل