مساعد "كوبر" يكشف معلومة لا تصدق عن لاعب بمنتخب مصر

07 أغسطس 2018 - 07:15 ص

فاجأ اليوناني أنطونيوس ساريوجلو - الذي عمل مساعدًا لهيكتور كوبر بمنتخب مصر - وسائل الإعلام ببلاده بمعلومة غريبة عن نجم الزمالك السابق باسم مرسي الذي أعير لفريق لاريسا بالدوري اليوناني .



وقال "ساريوجلو" لموقع جماهيري (AELole) للفريق اليوناني إن : "باسم مرسي كان أخطر لاعب في منتخب مصر " دون أن يفسر أسباب الغياب الطويل للاعب في وجود كوبر .



وأضاف: "هو أخطر مهاجم .. وسجل معنا 7 أهداف في 10 مباريات .. تقييمي له أنه يلعب بشكل مباشر ويضغط بكل قوة ويدخل منطقة الجزاء كثيرًا".



وأردف: "أؤمن أنه سيضيف لفريق لاريسا لأنه أخطر لاعب رأيته في المنتخب المصري ".

