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شاهد .. إيرانية تضرب سيدة بسيارتها بدعوى أنها "سافرة"

عرب وعالم

إيرانية تعتدي على أخرى
إيرانية تعتدي على أخرى

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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سيدة ايرانية

أثارت سيدة إيرانية موجة كبيرة من الغضب بعد قيامها بالاعتداء على سيدة أخرى داخل سيارتها بدعوى أنها "سافرة".

ويظهر في الفيديو، امرأة ترتدي اللباس التقيدي الإيراني "الشادور الأسود" وهي تخرج من سيارتها لتهاجم امراة أخرى لا تضع على رأسها غطاء الرأس.

وقبل أن تخرج من سيارتها قالت المرأة الغاضبة التي ترتدي الشادور للسائقة الأخرى: "هذه وقاحة كيف تخرجين على الملأ بهذه الملابس"، لترد عليها الأخرى: "هذا ليس بالأمر الجلل، وارتداء غطاء الرأس لا يعني شيئا بالنسبة لي".

وعندها تسارع المرأة الهائجة للخرج من سيارتها وتهاجم "السائقة السافرة" بعنف وتحاول أن تعتدي عليها بيديها من خلال نافذة السيارة، قائلة "هيا اخرجي من مركبتك الآن".

وتابعت المعتدية صراخها بوجه الضحية: "ارتداء غطاء الرأس أمر واجب بقوة القانون"، لترد عليها السائقة: ""هذا ليس من شأنك".

لكن المرأة المهاجمة واصلت الاعتداء مهددة السيدة الأخرى بكلمات انفعالية ووقحة، مضيفة" سأضربك بحذائي.. ليس لك الحق في أن تعيشي معنا.. لدينا قوانين هنا".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن شريط الفيديو قد جرى نشره في مواقع التواصل الاجتماعي بواسطة  مجموعة نشطاء تدعى" حريتي المسروقة"، والتي تهدف إلى الدفاع عن حقوق النساء في إيران.

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