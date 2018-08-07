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عبارات تهاجم إسرائيل بحفل مطرب بريطاني شهير

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روجر ووترز
روجر ووترز

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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روجر ووترز

رفع عدد من محبي المطرب البريطاني الشهير روجر ووترز عبارات تهاجم إسرائيل خلال حفله ببولندا .

وظهر في القاعة عبارات كبيرة تقول: "قاوموا إسرائيل.. معاداة السامية".

 

وأشارت عبارة أخرى إلى أن "سوء معاملة الصهاينة للفلسطينية مبنية على الدين والأصل".

 

يشار إلى أنه قبل أيام رفع المطرب البريطاني ومؤسس فرقة "بينك فلويد" الغنائية العلم الفلسطيني خلال آخر حفلاته الغنائية في العاصمة الإيطالية روما، ليؤكد دعمه للقضية الفلسطينية، ومناصرة شعبها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

 

ويعد ووترز من أشهر الفنانين العالميين المدافعين عن القضية الفلسطينية والمناهضين للاحتلال، حيث شارك في كتابة وغناء أعمال فنية أعرب من خلالها عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، في حين اتهمته إسرائيل اتهمته بمعاداة السامية.

 

ومن أبرز أغانية المناصرة للقضية الفلسطينية Palestine is my home، يؤكد من خلالها أن فلسطين هي موطنه ودياره التي يتمنى أن يعود إليها يومًا ما.

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