زيدان: نجم الأهلي يثير أزمة بفندق شهير وهو "سكران"

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باكا

عبد الناصر زيدان

أكد الإعلامي عبد الناصر زيدان - مقدم برنامج "كورة بلدنا" - أنه تغاضى عن إذاعة خبر يخص جناح الأهلي الجنوب أفريقي "باكاماني ماهلامبي" حرصًا على مصلحة النادي .

وأضاف في برنامجه المذاع على فضائية "LTC" : "لكن اللاعب كرر خطأه وبالتالي قررت إذاعة الخبر .. باكاماني نزل إلى استقبال فندق شهير وقام بالاعتداء على الموظفين فضلًا عن مشاجرته مع مندوب الأهلي محمد سامي الذي حضر لتهدئة الموقف".

وأضاف: "اللاعب كان في حالة سُكر بيّن ، وهي ليست المرة الأولى بالمناسبة ، ولذلك اتصلت إدارة الأهلي بوكيل اللاعب للاستفسار عن أسباب هذه الحالة الغريبة التي يمر بها".


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