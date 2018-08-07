» مستوصف مغربي للنساء: ممنوع الولادة في أيام العطلات الرسمية

07 أغسطس 2018 - 08:37 ص

تسود حالة من الغضب بدولة المغرب بعد إعلان مستوصف توقفه عن توليد النسوة في أيام العطلات الرسمية .



وجاء في الإعلان الذي ألصق على باب مستوصف بمدينة أزيلال (وسط): "لا يوجد حالات ولادة في أيام العطل (الجمعة مساء، السبت، الأحد، وأيام العيد)"، ودعا النساء الحوامل إلى التوجه إلى المستشفى الإقليمي ببني ملال لإجراء عمليات الولادة.



الإعلان خلف استياء عارما بين نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض استهتارا بصحة النساء المغربيات، فيما دعا آخرون وزير الصحة إلى التدخل من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الأمر، وإعادة الهيبة للطبيب والمستشفى بالمملكة.



وكانت سائحة فرنسية نشرت فيديو يكشف أوضاع قسم المستعجلات بمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء، وصفتها بـ"المخجلة" وقالت: إن "المغرب يفضل بناء الطرقات وأشياء أخرى لكنه لا يستطيع الاعتناء بمرضاه"، ما دفع بوزارة الصحة للرد عليها مؤكدة في بلاغ أن الفيديو "تضمن العديد من المغالطات".



