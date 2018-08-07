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محرز يحرج زميله أجويرو ويرفض لمس "الخمر" الذي أهداه له

الرياضة

محرز
محرز

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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أحرج النجم الجزائري المنتقل حديثا إلى صفوف مانشستر سيتي رياض محرز زميله سرجيو أجويرو بعد قيامه بإعطائه قنينة خمر كهدية .

وأظهر مقطع فيديو لقناة تلفزية إنجليزية، تم تداوله على نطاق واسع، محاولة النجم أغويرو، ممازحة زميله رياض محرز، بمنحه الهدية التي تلقاها كرجل للمباراة، والمتمثلة في قارورة خمر، لكن اللاعب الجزائري رفض استلام الهدية.

ورد رياض محرز على مزحة زميله أغويرو بابتسامة عريضة، رافضا لمس قنينة الخمر.

يشار إلى أن رياض محرز ساهم في تتويج فريقه الجديد مانشستر سيتي، بأول لقب له هذا الموسم، بعد فوزهم بهدفين نظيفين على ليستر سيتي في نهائي الدرع الخيرية.

وحسم السيتي نتيجة المباراة بفضل ثنائية لنجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (13 و58)، علما بأنّ النتيجة كانت مرشحة لتكون أثقل لولا تألق الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو.


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