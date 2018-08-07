تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

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الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 أغسطس.

وسجل فى بنك مصر 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وفي بنوك القاهرة والإسكندرية والعربي الأفريقي 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنوك التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي وكريدي أجريكول والبركة وقناة السويس، 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.


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