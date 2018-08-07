» بكلمة من ترامب .. الليرة التركية تهبط لأقل مستوى

07 أغسطس 2018 - 09:15 ص

هبطت الليرة التركية إلى أقصى درجة لها بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أنها بصدد مراجعة الإعفاءات الجمركية المقدمة لتركيا .



ومن شأن هذه الخطوة أن تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.66 مليار دولار.

وبلغت قيمة العملة التركية مستوى قياسيا منخفضا عند 5.4250 ليرة مقابل الدولار بتراجع نحو 5.5 بالمئة.

وتأتي المراجعة التي أعلنها مكتب الممثل التجاري الأميركي الجمعة بعد أن فرضت أنقرة رسوما على سلع أميركية ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألومنيوم.

وارتفعت حدة التوتر بين واشنطن وأنقرة بسبب محاكمة القس الأميركي أندرو برونسون في تركيا.

وفقدت العملة التركية 27 بالمئة من قيمتها هذا العام بسبب القلق من مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان لإحكام قبضته أكثر على السياسة النقدية للبلاد.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر دبلوماسية قولها إن وفدا من مسؤولين أتراك سيتوجهون إلى العاصمة الأميركية واشنطن في غضون يومين لمناقشة قضايا خلافية.