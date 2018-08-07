الرئيس يستقبل "بن زايد" اليوم

07 أغسطس 2018 - 09:32 ص

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتي لبحث سبل التعاون بين البلدين.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الزيارة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن أخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على ضوء ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر أخوة وطيدة ".