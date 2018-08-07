داعية: "حظك اليوم" من أعمال الجاهلية

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سامح عبد الحميد

النجوم

الأبراج

الكواكب

هاجم سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، لعبة "حظك اليوم" التى تنشر فى الجرائد الورقية يوميا، مشيرًا إلى أنها تمثل عملا من أعمال الجاهلية.

وأضاف عبد الحميد خلال تصريحات خاصة لـ«المصريون» أن الاعتقاد بتأثير الأبراج والأفلاك شرك بالله وجهل، وقد جاء الإسلام بإبطال هذه الموبقات وبيان أنها من الشرك لما فيها من التعلق بغير الله تعالى واعتقاد الضر والنفع في غيره.

واستكمل الداعية السلفى قائلا: "والذي يعتقد أن النجوم والكواكب تُؤثر في الخلق وأفعالهم فهو مشرك ومن ادعى معرفة علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى، لأن الله تعالى استأثر بعلم الغيب فقال عز وجل قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيبَ إلا الله".

وتابع قائلا: "ومن الخرافات تصديق أن للأبراج تأثيرًا على صفات المواليد وأحوالهم، وأخلاقهم، ومستقبلهم ، ومن يتعلق بهذه الأمور عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره وأن يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه في كل الأمور".

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