السكك الحديدية تعتذر عن تأخر قطار 776 إكسبريس القاهرة سوهاج

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محمود سعد

أعلنت هيئة السكة الحديد صباح اليوم عن تأخر قطار رقم 776 ركاب مميز القاهرة سوهاج وذلك للتأكد من إجراءات وتعليمات السلامة التى تتخذها الهيئة فى المرحلة المقبلة بضرورة عدم قيام أى قطار إلا بعد التأكد من إجراءات السلامة وذلك حرصًا على أمن وسلامة الركاب.

وأكدت الهيئة فى بيانها لها، أنه تم التشديد على الورش بعدم خروج أى قطار إلا بعد التأكد من إجراءات وتعليمات السلامة التى من شأنها زيادة عوامل الأمان لمسير القطارات حرصا على أمن وسلامة الركاب والمسافرين.

وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة بعض التأخيرات التى من شأنها زيادة عوامل الأمان وإجراءات السلامة.

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