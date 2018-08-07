رسائل نارية من محمود سعد أبرزها: "أيه عايزين تانى"

07 أغسطس 2018 - 09:43 ص

هاجم الإعلامي محمود سعد بعضًا ممن يلقون اللوم على الشعب المصري فيما وصلت إليه الأحوال قائلًا، "عاوزين أية من الشعب".

وأضاف خلال تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "تسمع حد يقولك (أصل الشعب) الشعب عمل اللى عليه وزيادة".

وتابع "سعد":"لما الناس قامت فى 25 يناير خرجت تطالب بالعيش والحرية وانتصروا, وفى30 يونيو خرجوا ضد اللي حصل من الإخوان فى حكمهم الفاسد وانتصروا، ولما اتطلب منهم يخرجوا عشان الإرهاب خرجوا".

واختتم تدوينته موجهًا كلامه لهؤلاء قائلًا: "إيه عايزين إيه تانى؟!.

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "سعد" حيث علق محمد سلطان قائلًا: "الشعب صنع المعجزات والآن ينتظر المكافأة. بعد الصبر والمعاناة ليس كل شيء إنشاءات، لا يقدر عليها الغلابة.

وتابع أخر: "أخيرًا حد جاب سيرة 25 يناير!! كنّا ابتدينا نشك إن إحنا نزلنا أصلا".