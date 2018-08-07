  • الثلاثاء 07 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:46 ص
بحث متقدم
"سم" بمليار جنيه لقتل الكلاب الضالة

"سم" بمليار جنيه لقتل الكلاب الضالة

الرئيس السيسي

الرئيس يستقبل "بن زايد" اليوم

صلاح

"صلاح" فى لقاء نارى الليلة تعرف على موعده

الدولار

تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

المجني عليها

مفاجأة عن المتهمين باستعباد خادمة مصرية بلندن

عبد الناصر زيدان

زيدان: نجم الأهلي يثير أزمة بفندق شهير وهو "سكران"

كوبر ومساعده

مساعد "كوبر" يكشف معلومة لا تصدق عن لاعب بمنتخب مصر

أرشيفية

مات دفاعًا عن والده بعد ممارسته الشذوذ بدقائق

فلتاؤس المقاري

محامي قبطي يكشف مفاجأة وراء انتحار راهب دير أبو مقار

مرتضى منصور

مرتضى منصور يكشف معلومة هامة عن "مبارك"

خلال 3 سنوات..

"سم" بمليار جنيه لقتل الكلاب الضالة

مال وأعمال

"سم" بمليار جنيه لقتل الكلاب الضالة
"سم" بمليار جنيه لقتل الكلاب الضالة

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

انخفاض مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء

#

بالصور.. الكلاب الضالة تغزو شوارع محافظة الغربية

#

كلاب تأكل جثة شاب ملقاة في الشارع بأكتوبر

#

مليار جنية خسائر في البورصة

صرح مركز المعلومات التابع لوزارة التنمية المحلية إن حجم إنفاق مصر في السنوات الثلاث الأخيرة، لشراء سم "الاستركنين"، القاتل للحيوانات الضالة، وصل مليار جنيه.

وسم الاستركنين الذي تلجأ إليه الهيئة البيطرية التابعة لوزارة الزراعة هو عبارة عن مادة قلوية يتم تحضيرها من بذور نبات "جوز الهند".

و كان يستخدم كمبيد للقضاء على الآفات والحشرات الضارة والفئران التي تعيش تحت التربة، عبر وضعه في حفر يتراوح عمقها 10 سنتيمترات.

وأوضحت الطبيبة البيطرية حنان قرني في تصريحات صحفية أن الكيفية التي يقوم بها ويستخدمها أطباء وعمال الهيئة البيطرية في حملات الكلاب الضالة،غير موافقة للطريقة الصحيحية ، لافتة إلي أنه يتم إحضار أحشاء الدجاج ومضبوطات اللحوم الفاسدة وخلطها مع الاستركنين القاتل، وإلقائها في الشارع بشكل عشوائي.

وتستند الهيئة البيطرية في مصر التي تستخدم سم الاستركنين لقتل الكلاب الضالة، إلى القانون رقم 53 لسنة 1966 والذي ينص على وجوب ضبط وإعدام الكلاب عبر الخرطوش أو السموم، في حال عدم تكميمها وتقييدها بزمام أثناء سيرها في الطرق والأماكن العامة.

يذكر أن المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، كان قد أصدر بيانا صحفيا أصدر المطلع الشهر الجاري أعلن فيه إعدام 17.333 ألف كلب ضال بشوارع المحافظة على مدار عام، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وشرطة المرافق.

وأكدت الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة، أن إجمالي عدد حالات العقر الآدمية من الكلاب الضالة بلغ 398 ألف حالة، في العام الماضي، وأن 65 حالة من الإصابات انتهت بالوفاة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة السفير معصوم .. ومعارضة إبراء الذمة!

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بكلمة من ترامب .. الليرة التركية تهبط لأقل مستوى
» شاهد .. فيل يقتحم ثكنة عسكرية بالهند وسط ذهول الجنود
» تعرف على درجات حرارة اليوم
» محرز يحرج زميله أجويرو ويرفض لمس "الخمر" الذي أهداه له
» مستوصف مغربي للنساء: ممنوع الولادة في أيام العطلات الرسمية
» دراسة: 3 ملاعق سكر بالشاي = إصابته بالزهايمر
» هل تتراجع السياحة بسبب الضريبة العقارية؟ .. نعم هناك علاقة قوية
» عبارات تهاجم إسرائيل بحفل مطرب بريطاني شهير
» جوارديولا لإدارة ناديه: هاتولي لاعب "وسط" بسرعة
» شاب مصري يقوم بتنويم الثعابين مغناطيسيا
» جوجل يحتفي بالعالم الأسطوري "ابن سينا"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل