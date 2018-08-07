"سم" بمليار جنيه لقتل الكلاب الضالة

07 أغسطس 2018 - 09:44 ص

صرح مركز المعلومات التابع لوزارة التنمية المحلية إن حجم إنفاق مصر في السنوات الثلاث الأخيرة، لشراء سم "الاستركنين"، القاتل للحيوانات الضالة، وصل مليار جنيه.

وسم الاستركنين الذي تلجأ إليه الهيئة البيطرية التابعة لوزارة الزراعة هو عبارة عن مادة قلوية يتم تحضيرها من بذور نبات "جوز الهند".

و كان يستخدم كمبيد للقضاء على الآفات والحشرات الضارة والفئران التي تعيش تحت التربة، عبر وضعه في حفر يتراوح عمقها 10 سنتيمترات.

وأوضحت الطبيبة البيطرية حنان قرني في تصريحات صحفية أن الكيفية التي يقوم بها ويستخدمها أطباء وعمال الهيئة البيطرية في حملات الكلاب الضالة،غير موافقة للطريقة الصحيحية ، لافتة إلي أنه يتم إحضار أحشاء الدجاج ومضبوطات اللحوم الفاسدة وخلطها مع الاستركنين القاتل، وإلقائها في الشارع بشكل عشوائي.

وتستند الهيئة البيطرية في مصر التي تستخدم سم الاستركنين لقتل الكلاب الضالة، إلى القانون رقم 53 لسنة 1966 والذي ينص على وجوب ضبط وإعدام الكلاب عبر الخرطوش أو السموم، في حال عدم تكميمها وتقييدها بزمام أثناء سيرها في الطرق والأماكن العامة.

يذكر أن المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، كان قد أصدر بيانا صحفيا أصدر المطلع الشهر الجاري أعلن فيه إعدام 17.333 ألف كلب ضال بشوارع المحافظة على مدار عام، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وشرطة المرافق.

وأكدت الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة، أن إجمالي عدد حالات العقر الآدمية من الكلاب الضالة بلغ 398 ألف حالة، في العام الماضي، وأن 65 حالة من الإصابات انتهت بالوفاة.