140 ألف مسئول متورط فى سرقة الدقيق المدعم

07 أغسطس 2018 - 09:50 ص

أكدت الإعلامية منى العراقي، أنه يوجد 140 ألف مسئول متورطين في سرقة الدقيق المدعم، وبيعه لمحال الحلوى الشهيرة بأسعار باهظة.

وأضافت "العراقي" من خلال برنامج "المهمة" المذاع علي فضائية "النهار"، أن هؤلاء المسئولين يقننون أوضاعهم حتى تتم السرقة بشكل قانوني دون أن يكشفهم أحد.

وتابعت "العراقي": "الزهر سابنا كلنا ولعب مع الردة ورغيف العيش، بسبب الـ 14 ألف حرامي المسئولين عن إدارة مغارة علي بابا وشركائهم إحنا عايشين في كابوس، عندهم ابتكار في سرقة قوت الغلابة، حرامية دلوقتي ما شاء الله مدرسة في البجاحة وقوة العين".

وأوضحت "العراقي"، أنهم لم يجرأوا على فتح هذا التحقيق خلال العهود الماضية، لأنه لم يجرؤ أي رئيس أن يتحدث عن إلغاء الدعم كما حدث في العهد الحالي.

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