تعرف على إنجازات "لم الشمل" الأزهرية

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وكالات : حنان حمدتو

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الطلاق

الدكتور أحمد الطيب

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

وحدة لم الشمل

أعلنت وحدة لم الشمل، التابعة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، نجاحها في إنهاء أكثر من 490 خلافًا أسريًا، كاد بعضها يقضى على مستقبل أسرة كاملة، بل إن بعض الخلافات وصل بالفعل إلى الطلاق، لكن المفتين العاملين في الوحدة نجحوا في "لم الشمل" مرة أخرى، رغم أن عمر الوحدة لم يتجاوز بعد الأربعة أشهر.

ونجحت الوحدة في لم شمل250 حالة عن طريق التليفون، فيما تطلب إنهاء بعض الخلافات المستعصية إجراء زيارات ميدانية، وقد نجح أعضاء الوحدة من خلال هذه الزيارات في إنهاء 240 خلافًا، وصل بعضها إلى أعتاب الطلاق.

وتضم الوحدة ستة مفتين، ثلاثة من الرجال وثلاث من النساء، يتلقون الاتصالات الهاتفية الخاصة بأصحاب المشكلات، وتخصص الوحدة مندوبًا لكل محافظة من محافظات الجمهورية من أعضاء مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، بجانب عضو بالوحدة من أبناء المحافظة التي بها المشكلة، لكونه الأكثر دراية بأحوال وعادات وتقاليد المحافظة، بالإضافة إلى واعظ من وعاظ الأزهر في المحافظة، وفي بعض الحالات يتم الاستعانة بعضو من قطاع المعاهد الأزهرية ليصل العدد إلى أربع.

وتم تدشين "وحدة لم الشمل " في 16 أبريل 2018،  بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة البحث عن حلول ناجعة وواقعية للمشكلات المجتمعية، وأن ينزل أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، إلى أرض الواقع ويعايشوا الجماهير ويتلمسوا همومهم ومشاكلهم، بما يمكنهم من وضع الخطط المناسبة لعلاجها، خاصة القضايا الملحة، كما هو الحال بالنسبة لقضية ارتفاع معدلات الطلاق، خاصة بين حديثي الزواج.

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