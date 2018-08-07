» وفاة فنان شهير بعد تعرضه لطلق ناري

07 أغسطس 2018 - 09:57 ص

سادت حالة من الحزن والحداد، بين جمهور المطرب السعودي الشعبي ماجد الماجد بعد انتشار خبر وفاته بشكل مفاجئ إثر تعرضه لطلق ناري.

توفي ماجد عن عمر يناهز 51 عاماً، متأثراً بجراحه إثر طلقة نارية استقرت في رأسه أدخل على أثرها إلى العناية المركزة بإحدى مستشفيات الرياض، حيث من المقرر أن يتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير اليوم الثلاثاء.

وقال مقربون من المطرب الشعبي الراحل إنه قد تعرض لطلق ناري بالخطأ، غير أن الشرطة بدأت التحقيق في الأمر للتأكد من صدق هذه الرواية والبحث إذا ما كان هناك ثمة دوافع أخرى خلف الحادث.