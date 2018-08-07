بالفيديو.. سر حظر الأوقاف مسمى "داعية"

07 أغسطس 2018 - 10:00 ص

كشف جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن سبب إلغاء الوزارة لإطلاق مسمى "داعية"، جاء بسبب تداول هذا اللفظ على الكثيرين عبر وسائل الإعلام، مضيفًا أن هذه الكلمة أصبحت وظيفة من لا وظيفة له.

وقال خلال لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا تايم"، إن هناك من لديه مؤهلات من غير كليات الأزهر أصبح بإمكانه امتهان هذه المهنة وإطلاق لفظ "داعية"، على نفسه.

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: "بعض الناس يكون لديه دبلوم صنايع أو تجارة أو خريج كلية غير علمية أزهرية أو تتعلق بالشأن الديني، يطلق على نفسه كلمة الداعية الإسلامي الشهر، ونحن لا نريد أن نلبس على الناس في أفكارهم.

وأوضح أن القرار ينطبق على كل من يدعي أنه داعية، فإن كان من الأوقاف فله مسمى ونقوله له ألا يتجاوزه، وإن كان من غير الأوقاف، فليفصح عن نفسه ونحن في مصر ليس لدينا ما يسمى داعية، فالوزارة بها مسميات وظائف وفي الأزهر هناك وظيفة اسمها واعظ".

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