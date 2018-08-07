"سمير" يوضح حقيقة تصريحه بـ"هنعرف كل واحد حجمه"

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هاجم قلب دفاع النادي الأهلي سعد سمير إحدى الجرائد،  بسبب نشرها تدوينة أكدت أنها منسوبة لحسابه.

في الوقت الذي علق فيه "سمير" في رسالة علي نفس الخبر قائلًا: "الصحفية اللي كاتبة الموضوع مهانش عليها تتعب شوية وتتأكد إن الأكونت ده مضروب وده مش بتاعي ولا كلامي".

ونشرت الجريدة خبرًا منسوب لـ"سمير" من خلال صورة تجمعه برباعى الفريق مروان محسن ومحمد الشناوى وناصر ماهر، معلقًا عليها: "الرجالة اللى واثقين فيهم اللى مش بس هتكسب بكرة لا هتكسب الدورى وهتعرف كل واحد حجمه".

يذكر أن النادي الأهلي سوف يلتقي اليوم في مباراته الثانية في الدوري العام مع النادي المصري البور سعيدي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وكان الأهلي قد تعادل في مباراته الأولي مع فريق الإسماعيلى بهدف لكل منهما.




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