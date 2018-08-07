» شاهد.. مذيع ألماني يقدم النشرة الجوية بـ"الجلابية الصعيدي"

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المذيع بالجلابية
المذيع بالجلابية

وكالات- الدويني فولي

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قام مذيع في قناة "RTL " الألمانية، بتقديم نشرة الأخبار الجوية مرتدياً "الجلابية" المصرية بعد الارتفاع الكبير على درجات الحرارة في ألمانيا.

وظهر المذيع على شاشة التلفاز مرتدياً “الجلابية” وهو يتحدث عن الارتفاع المتوقع على درجات الحرارة في ألمانيا خلال الأيام المقبلة، في مشهد بدا طريفاً وغريباً على قناة أوروبية.

وقال المذيع في بداية النشرة إن موجة الحر لم تؤثر على عقله، لكنه ارتدى ما يناسب الطقس الصحراوي المنتظر في ألمانيا، في الأيام المقبلة.


شاهد الفيديو.. 


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