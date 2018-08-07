السيد النجار ينعى الباقورى: كان مزيجا إنسانيا وسياسيا ساحرا

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احمد السيد النجار

عبد االعال الباقورى

نعى أحمد السيد النجار، الكاتب الصحفى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الكاتب الصحفى عبد العال الباقورى رئيس تحرير جريدة الأهالى، مشيرًا إلى أنه من أجمل الرموز الإنسانية والوطنية والصحفية وهو مزيج إنساني وسياسي ساحر.

وأضاف النجار خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "كان حضوره آسرا في كل المناسبات الوطنية والنقابية. أذكر أنه كان مرشحا في الانتخابات النقابية ثم سحب ترشيحه في اللحظة الأخيرة ولم أعلم بانسحابه، وعند التصويت لم أفكر ووضعت اسمه في مقدمة اختياراتي، وخرجت من اللجنة فوجدته أمامي مباشرة فقلت له وضعتك في المقدمة ثم أكملت القائمة".

واستكمل النجار مرددًا: "فقال لي الباقورى: فالح..أنا انسحبت أصلا، ولاحظ ضيقي من ضياع صوتي، فقال: بأقولك أيه تحيا الصداقة ولتسقط الانتخابات وانفجر في الضحك ونقل عدوى الضحك لى، وفي يوم مصر الأعظم في تاريخها الحديث يوم 28 يناير 2011 عندما خرج زهرة أبناء الأمة المسالمين ضد الاستبداد والقمع وعلت سلمية المجتمع وتضحياته العظيمة على قمع وتجبر الدولة، فوجئت به في مقدمة الصفوف رغم سنوات عمره حاملا حلمه الكبير بالحرية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية، كان روحا كبيرة إنسانيا ووطنيا وسيبقى خالدا في ضمائرنا بكل ما قدمه للوطن ولمهنة الصحافة وللقيم الإنسانية النبيلة التي كان تجسيدا حيا لها".

وعلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى على المنشور، فقال أحمد حمدى: "رحم الله الأستاذ عبد العال الباقورى وغفر له وأسكنه فسيح جناته".

وأضاف  محمد النجار: " الله يرحمه والبقاء لله".

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