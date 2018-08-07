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المعارك بين مؤيدي مرسي "نبت شيطاني"

الحياة السياسية

المعارك بين مؤيدي مرسي" نبت شيطاني"
المعارك بين مؤيدي مرسي" نبت شيطاني"

عبد القادر وحيد

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المعارضة

الخارج

وائل قنديل

نبت شيطاني

الخلافات البينية

قال الكاتب الصحفي وائل قنديل إن الواقع يؤكد أن ما يحدث بين مؤيدي مرسي بالخارج قد تحوّل إلى نبت شيطاني.

وأضاف من خلال تدوينة مصغرة على حسابه في تويتر أن واقع الحال يشي بأن المعارك البينية بين المجموعات المؤيدة لمرسي في الخارج، الحقيقية منها، والمنتشرة هي أشد وطأة واحتداماً، وأنها مثل "نبت شيطاني".

جاء هذا من خلال تعقيبه على توقيف لدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق في الثاني من الشهر الجاري في إيطاليا.

وأوضح أيضًا قنديل أن ما حدث يكشف المستور ويرفع الستار عن بؤس الحال بالنسبة لمؤيدي مرسي  في الخارج، وأي بؤسٍ أكثر من أن ينخفض سقف الأحلام والطموحات إلى مستوى الأمل في منفىً آمن، من دون منغصاتٍ أو تهديداتٍ.

وعلق حساب أبو لقمان: " الأخ قنديل هذه تعتبر كارثة" كما أن حساب د. أحمد غرد قائلا: "يا راجل ..هل تعتقد أن إحنا حطين عليهم أمل كبير".

بينما غرد حساب عبد العزيز شرقاوي: " المعارك البينية المنتشرة بين مجموعات المعارضة في الخارج شراكة بين جميع من بالخارج، لا أستثني أحدا".

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