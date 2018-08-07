» رسالة مؤثرة من "صلاح" عن اعتزال "الحضري"

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علق اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزى على اعتزال حارس مرمى المنتخب الوطني عصام الحضري الذي أعلن اعتزاله الدولي أمس.

وقال "صلاح" في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أسطورة جديدة تغادرنا من جيل ذهبى عظيم.. كل التوفيق للأسطورة الحضري في مستقبله".

وأعلن السد العالي حارس مرمى الفراعنة اعتزاله الدولي لكرة القدم، بعد مشوار شهد الكثير من الإنجازات آخرها مشاركته في النسخة الأخيرة من كأس العالم التي استضافتها روسيا ليصبح أكبر لاعب يشارك في المونديال علي مر التاريخ.


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