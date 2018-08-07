تهديد ووعيد بين ضيوف الإبراشي

07 أغسطس 2018 - 10:17 ص

اندلعت مشادة كلامية بين الدكتور محسن سالم أستاذ طب جراحة العيون، والنائبة شيرين فراج حول نزع قرنية المتوفى بدون إذن ذويه بقصر العيني.

وأكدت "فراج" خلال لقائها ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع علي فضائية "دريم"، أنه تم إلغاء المادة التي تجيز للطبيب أخذ قرنية المتوفى عام 2010 لذلك فإن الطبيب الذي يقوم بذلك يعتبر مجرمًا ويجب محاسبته قانونيًا.

ومن جهته انفعل الدكتور محسن سالم، قائلاً: "مسمحلكيش تقولي عليهم كده، انتي عمالة تغلطي فيهم وتقولي عليهم مجرمين، وبتتكلمي عنهم بصورة غير مقبولة".

فردت عليه النائبة "شيرين فراج" قائلة: "متدافعش عن الأطباء في الغلط، أنت عمال تسب وتقذف طول الحلقة وهتخذ الإجراءات القانونية ضدك".

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