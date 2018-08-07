شاهد.. نقل حمّام أثري يزن أكثر من 1500 طن

07 أغسطس 2018 - 10:21 ص

نقلت السلطات التركية حمّاما أثريا، يبلغ عمره 650 عاما ويزن أكثر من 1500 طن لمسافة تصل إلى 3 كم، لإنقاذه من الغرق بسبب وقوعه في منطقة بناء سد أليسو المثير للجدل.

وتم نقل الحمّام الأثري “أرتوكلو”، الذي كان يقع سابقا على ضفة نهر دجلة في ولاية باتمان جنوب شرقي تركيا، على منصة نقالة عبر طريق عبّد خصيصا لهذه الغاية. واستغرقت عملية نقله 6 ساعات.

وجاءت هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الآثار التاريخية الموجودة في المنطقة من تبعات مشروع سد إليسو.



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