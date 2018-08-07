  • الثلاثاء 07 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:57 ص
بحث متقدم
هذا ما يفعله "مناكيد" عودة مرسي

هذا ما يفعله "مناكيد" عودة مرسي

صلاح

"صلاح" لـ"ابراهيم سعيد": "خايف تقول الأكونت مسروق"

تظيم وادارة

حقيقة تخفيض ساعات العمل بالجهاز الإدارى للدولة

100 شركة عالمية تغادر إيران

100 شركة عالمية تغادر إيران

سعد

رسائل نارية من محمود سعد أبرزها: "أيه عايزين تانى"

محمد الغيطى

بلاغ يتهم محمد الغيطى بالتحريض على الفجور

"فيتش" تبقي على التصنيف الائتماني لنيجيريا وتخفض نظرتها المستقبلية إلى سلبية

خروج 5 مليارات دولار من مصر في آخر 3 أشهر

اشعيا وفلتاؤس

مفاجآت عن أسباب انتحار راهب "وادى النطرون"

صورة الخبر

"الصين" كلمة السر فى إنعاش الاقتصاد المصري

محمد صلاح والحضري

رسالة مؤثرة من "صلاح" عن اعتزال "الحضري"

مفاجآت عن أسباب انتحار راهب "وادى النطرون"

آخر الأخبار

اشعيا وفلتاؤس
اشعيا وفلتاؤس

متابعات_ حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

فواز يتلقى عرضا مليونيا لإعلان سبب طلاقه لمي سليم .. هذا رد فعله

#

موظف يختلس 7 آلاف عبوة "أنسولين"

#

مرتضى يكشف سبب خلافه مع عمرو أديب

#

شيماء سعيد عن اعتزالها الغناء: اخترت الأخرة

جريمة قتل

قتل طالب

خلافات المرور

أقدم الراهب فلتاؤس المقاري بدير أبو مقار بوادى النطرون على الانتحار بالأمس فى مقر الدير الواقع ببرية شيهيت إذ أكدت مصادر كنسية بدير القديس أبو مقار، أن الراهب قد حاول الانتحار من خلال قطع شريان يده، ثم إلقاء نفسه من أعلى مبنى مرتفع بالدير، ما جعل قضية مقتل الراهب الأنبا ابيفانيوس تتخذ مسارا جديدا فى التحقيقات التى بدأت فى نهاية يوليو الماضى.

وقال أحد المصادر وفقًا لما جاء بـ"اليوم السابع"، إن الراهب فلتاؤس المقارى، هو راهب شاب فى الثلاثينيات من العمر، وكان باحثًا متخصصًا فى التاريخ الكنسى، وأصدر الكثير من الدراسات والأبحاث عن تاريخ آباء الكنيسة كان من بينها بحث عن القديس تادرس المشرقى راجعه الأنبا ابيفانيوس رئيس الدير الراحل بنفسه، وكشف تقرير صادر عن لجنة شئون الأديرة فى الكنيسة القبطية، قدمته للبابا تواضروس فبراير الماضى بعد التحقيق الذى أجرته بدير الأنبا مقار  بناء على مطالب الأنبا الضحية ابيفانيوس أسقف ورئيس الدير عن المخالفات التى كان الراهب إشعياء المقارى صديق فلتاؤس يرتكبها بالدير وتسببت فى التحقيق معه.

ونشر البابا تواضروس أمس قرارًا بخط يده يعلن فيه تجريد الراهب إشعياء من رهبنته وعودته لاسمه العلمانى وائل سعد تواضروس دون الكشف عن الأسباب، إلا أن القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية قال إن الراهب إشعياء المقارى الذى تم تجريده اليوم تم لأسباب رهبانية بحتة، ولا علاقة للقرار بالتحقيقات التى تجرى الآن والخاصة بموضوع استشهاد نيافة الأنبا إبيفانيوس.

وفى بيان رسمى تبين أن الراهب المجرد سبق وأن تم التحقيق معه من قبل لجنة شئون الرهبنة والأديرة بداية العام الحالى، وصدر قرار بإبعاده عن الدير لمدة 3 سنوات، ولكن مجموعة من رهبان ديره وقعوا على التماس طلبوا خلاله العفو عنه والإبقاء عليه بالدير وتعهدوا بمساعدته على تغيير مسلكه الخاطئ. وقدموا الالتماس وقتها لرئيس الدير نيافة الأنبا إبيفانيوس الذى رفع الالتماس بدوره لقداسة البابا مشفوعًا بتوسلٍ منه لقداسة البابا بقبول الالتماس، وهو ما حدث.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة السفير معصوم .. ومعارضة إبراء الذمة!

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. سما المصري توثق "إنستجرام" بصورة ساخنة
» طالبة تحتفل بتخرجها مع تمساح 4 أمتار
» أرملة سعيد طرابيك تكشف سبب وفاته
» شاهد.. لحظة انفجار الطائرة التي حاولت اغتيال رئيس فنزويلا
» أسرة "السندريلا" تقاضي فريق عمل عادل إمام
» تعرف على فوائد "الكمثرى" لعلاج السرطان وهشاشة العظام
» طفلة الرقص بالسيف: "اتعملته من أفلام محمد رمضان"
» شاهد.. مذيع ألماني يقدم النشرة الجوية بـ"الجلابية الصعيدي"
» شاهد.. فتاة تحضن عاصى الحلاني أمام الجمهور
» وفاة فنان شهير بعد تعرضه لطلق ناري
» رسالة مؤثرة من "صلاح" عن اعتزال "الحضري"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل