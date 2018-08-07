كواليس استعداد الأهلي والمصري للقاء اليوم

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يلتقي الليلة النادي الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويخوض النادي الأهلي اللقاء بدافع الفوز على الفريق البورسعيدي بعد تعثره في الجولة الأولى أمام الدراويش وانتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي في الوقت بدل الضائع.

ويعلم المارد الأحمر أن مواجهة الليلة من أهم مباريات الموسم لأنها أمام خصم قوى وعنيد ودائماً ما تكون مبارياتهما معاً قوية للغاية، والتقيا سوياً فى السوبر المحلى قبل عدة أشهر بالإمارات وفاز الأهلي بهدف نظيف أحرزه اللاعب وليد أزارو.

ويعول الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للنادي الأهلي على خبرات لاعبيه وقدراتهم الفنية العالية التى تؤهلهم لحسم هذه المواجهات القوية والصعبة.

ويستعيد الأهلى فى لقاء الليلة أكثر من لاعب غاب عن صفوف الفريق فى لقاء الإسماعيلى للإصابة، أمثال وليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحى وهو ثلاثى قوى ويُمثل إضافة كُبرى لبطل الدورى، وينضم للاعبون الآخرون الذين يمثلون نقاط قوة فى الفريق أمثال وليد أزارو وعلى معلول ومؤمن زكريا وسعد سمير، والمدافع المالى الجديد ساليف كوليبالى ومن وراؤهم الحارس المُتميز محمد الشناوي.

محاضرات وجلسات كارتيرون الأخيرة مع لاعبى الأهلى شهدت تركيز من الخواجة الفرنسى على أهمية علاج أزمة الفرص المُهدرة وغياب التركيز أمام مرمى المنافس، وهى الأزمة التى ظهرت بوضوح فى لقاء الأسماعيلى، حيث أهدر أزارو ومؤمن زكريا أكثر من فرصة للتسجيل وهو ما حذر كارتيرون من تكراره فى لقاء الليلة.

فى المقابل، يدخل فريق المصرى مواجهة الليلة ولا يبحث إلا عن الفوز الذى غاب عنه فى أكثر من مباراة جمعته بالأهلى خلال الفترة الماضية استحق فيها فريقه الفوز، لكن التوفيق لم يُحالفه وذهب الفوز للمارد الأحمر على حد قول حسام حسن المدير الفنى للفريق البورسعيدى.

ويبحث حسام حسن عن الفوز فى اللقاء الثانى على التوالى بعدما حقق فوزاً مهماً على الجونة فى الجولة الأولى لينجو من تعثّر الكبار فى الجولة الأولى، وتحدث حسام حسن مع لاعبيه عن الأخطاء التى يقع فيها خط دفاع الأهلى فى الفترة الأخيرة، وتحتاج للتركيز أمام مرمى محمد الشناوى حارس الأهلى من أجل استغلال هذه الفرص وتسجيل أهداف.

ودرس حسام حسن مفاتيح لعب الأهلى خلال الفترة الماضية بشكل جيد، من خلال محاضرات مُكثفة مع جهازه المعاون ولاعبيه وأهمها الضغط وتقفيل المساحات أمام أزارو وزكريا ومعلول وسليمان حال مشاركته فى اللقاء.


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