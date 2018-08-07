بدء التنسيق فى المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات المصرية

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وكالات : حنان حمدتو

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أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب القبول أمام باقى الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة لهذا العام 2018، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى للوزارة، اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى مساء الخميس المقبل.

 وأوضحت الوزارة فى بيان لها  أنه سيتم إعلان نتائجهم مع باقى الطلاب الناجحين بالدور الثانى للثانوية العامة (المرحلة الثالثة ).

 والجدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أعلن انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2018، وكذلك للطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، وأن الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للشعبة العلمية والأدبية 205 درجة بنسبة 50%، لـ 56828 طالبل بالشعبة العلمية و 31277 طالب لباللشعبة الأدبية، بإجمالى 88105 طلاب.


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