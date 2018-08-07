"صلاح" لـ"ابراهيم سعيد": "خايف تقول الأكونت مسروق"

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كرة القدم

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ابراهيم سعيد

الهداية

داعب اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ونادي ليفربول الانجليزي، المحلل الرياضي ولاعب النادي الأهلي إبراهيم سعيد، بسبب تغريدة لة تحدث فيها عن التغيير الذي طرأ فى حياتة.

وأضاف "صلاح" في تدوينة لة علي حسابة الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا، "أنا خايف يا هيما تطلع بسيلفي في الأخر وتقول الأكونت كان مسروق".

وكان إبراهيم سعيد قد نشر تغريدة قال فيها،: "صباح الأفكار الإيجابية التي تغير حياتنا، صباح التغيير الذي يجعلنا أقوى وأفضل .

وكان إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، قد ظهر في أحدي لبرامج الفضائية، قائلًا،: "فيديو للشيخ الشعراوي كان السبب في هدايتي بعد ما سمعته لاقيت نفسي بتوضى وأصلي" موكدًا،: "عدت للطريق الصحيح، وقد مررت بفترات طيش شباب أثناء النجومية والشهرة ولكن عودة حميدة بإذن الله".


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