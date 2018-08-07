اليوم.. محاكمة بديع وآخرين بأحداث مكتب الإرشاد

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تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين، في قضية "أحداث مكتب الإرشاد"، لاتهامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر لقتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي، وحسن السايس، بحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة، وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.

وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك؛ مقابل مبالغ مالية، ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.


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