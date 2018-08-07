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النقل: إنشاء موانئ جافة لخدمة المعاملات التجارية بين المحافظات

الحياة السياسية

عرفات
عرفات

وكالات : حنان حمدتو

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كشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل، عن أن هناك خطة شاملة للوزارة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية.

وأضاف عرفات خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمقر وزارة النقل، بحضور اللواء فؤاد عثمان رئيس الهيئة، وأعضاء المجلس أن الوزارة راعت توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية في مدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات وبرج العرب الجديدة وبني سويف الجديدة وسوهاج الجديدة.

وتابع أنه تم بالفعل اتخاذ الخطوات التنفيذية لإقامة هذه الموانئ، حيث تم طرح مشروع إنشاء الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان على المستثمرين في مناقصة عالمية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، كما تم تأهيل تحالفات كبرى للدخول في هذا المشروع ويجري الآن استكمال عملية الطرح والترسية.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة الحساب الختامي والميزانية الخاصة بالهيئة، حيث حققت الهيئة فائض 129 مليون جنيه عن العام المالي 2017 – 2018 بزيادة قدرها 47 مليون جنيه عن الفائض المقدر، ونفذت الهيئة نسبة 93% من خططها الاستثمارية بإجمالي 155 مليون جنيه شاملة مشروع تطوير ميناء طابا البري والمرحلة الأولى من تأمين موانئ الهيئة.


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